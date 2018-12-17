إقتصاد

كركي: لتأمين الضمان الصحي لأصحاب العمل

Lebanon 24
17-12-2018 | 14:20
A-
A+
Doc-P-538154-636806532872477256.JPG
Doc-P-538154-636806532872477256.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
إستقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس والوفد المرافق له.

وجرى البحث والتداول في أوضاع الضمان الإجتماعي بصورة عامة ووضعية أصحاب المحطات ومدى أحقيّتهم بالإنتساب إلى الضمان الإجتماعي بصورة كلّية أو جزئية لكامل الفروع أوبعضها، وبصورة خاصة الى الضمان الصحي، إسوةً بالمضمونين الذين ينتسبون لهذا الفرع. وقد شرح كركي في هذا السياق بأن إدارة الصندوق أعدّت مشروع قانون لإخضاع أصحاب العمل إلى الضمان الإجتماعي؛ وكذلك فقد تقدّم كل من النائبين ياسين جابر وأنور الخليل بإقتراح قانون لضمان أصحاب العمل، ويجري دراسته في المجلس النيابي وتمنّى المدير العام بأن يبصر هذا القانون النور في أقرب فرصة، لأن هذا هو مطلب الجميع : الهيئات الإقتصادية - أصحاب العمل - والضمان الإجتماعي.

واعتبر كركي أن أصحاب المحطات يمكنهم الإستفادة من هذا القانون وطالبهم بالعمل على متابعته.

وشكر الوفد كركي على إيلائه ومتابعته الجدّية للمواضيع المتعلّقة بإدخال فئات جديدة غير مشمولة بالحماية الإجتماعية تمهيداً لتشمل التغطية الصحيّة جميع اللبنانيين.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:20 | 2018-12-18
22:00 | 2018-12-17
20:00 | 2018-12-17
17:50 | 2018-12-17
15:01 | 2018-12-17
14:50 | 2018-12-17
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website