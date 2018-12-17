كركي: لتأمين الضمان الصحي لأصحاب العمل

إستقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس والوفد المرافق له.وجرى البحث والتداول في أوضاع الضمان الإجتماعي بصورة عامة ووضعية أصحاب المحطات ومدى أحقيّتهم بالإنتساب إلى الضمان الإجتماعي بصورة كلّية أو جزئية لكامل الفروع أوبعضها، وبصورة خاصة الى الضمان الصحي، إسوةً بالمضمونين الذين ينتسبون لهذا الفرع. وقد شرح كركي في هذا السياق بأن إدارة الصندوق أعدّت مشروع قانون لإخضاع أصحاب العمل إلى الضمان الإجتماعي؛ وكذلك فقد تقدّم كل من النائبين ياسين جابر وأنور الخليل بإقتراح قانون لضمان أصحاب العمل، ويجري دراسته في المجلس النيابي وتمنّى المدير العام بأن يبصر هذا القانون النور في أقرب فرصة، لأن هذا هو مطلب الجميع : الهيئات الإقتصادية - أصحاب العمل - والضمان الإجتماعي.واعتبر كركي أن أصحاب المحطات يمكنهم الإستفادة من هذا القانون وطالبهم بالعمل على متابعته.وشكر الوفد كركي على إيلائه ومتابعته الجدّية للمواضيع المتعلّقة بإدخال فئات جديدة غير مشمولة بالحماية الإجتماعية تمهيداً لتشمل التغطية الصحيّة جميع اللبنانيين.