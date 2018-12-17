انخفاض فائدة الليرة اللبنانية لأجل ليلة إلى 15%

قال مصدران مصرفيان إن سعر الفائدة على الليرة اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين البنوك (الانتربنك) انخفض إلى 15 بالمئة اليوم الاثنين بفضل زيادة السيولة، بعد أن ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 75 بالمئة وهو أعلى مستوياتها منذ اندلاع الأزمة السياسية في البلاد العام الماضي، وفق تعبير وكالة رويترز.وقال مصدر مصرفي ثالث إن أسعار الفائدة تراوحت بين عشرة و15 بالمئة اليوم الاثنين. وقال أحد المصادر "إنها تتراجع في الوقت الحالي. الأسبوع الماضي كانت تتعرض لبعض الضغط".وجرت الإشارة إلى مجموعة من العوامل التي تفسر الارتفاع الذي سجله سعر الفائدة الأسبوع الماضي، بما في ذلك سعي البنوك إلى الإبقاء على أصولها عند مستوى مرتفع قبيل نهاية العام، واحتمال قيام بعض الأفراد بتحويل الليرات إلى دولارات، مما يعزز الطلب على الليرة.وبلغ سعر الفائدة 117 بالمئة في تشرين الثاني من العام الماضي حين استقال رئيس الوزراء سعد الحريري على نحو غير متوقع من منصبه خلال زيارة إلى السعودية في خطوة تراجع عنها في وقت لاحق.