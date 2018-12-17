كنعان بعد فرعية اللجان: اقرينا احد اهم قوانين سيدر

أقرت فرعية اللجان المشتركة، قانون التوظيف في صناديق الاستثمار الخاص بمواده ال32 معدلاً، وأحالته الى اللجان المشتركة تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة.وإثر الجلسة، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ان "اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة اقرت قانون التوظيف في صناديق الاستثمار الخاص". وأشار كنعان الى ان "هذا القانون هو من اهم القوانين المطلوبة في "سيدر" ويشكل اصلاحا اساسيا ويسمح بتطوير التشريعات المالية والتجارية اللبنانية"، لافتا الى ان "القانون يفتح المجال لنظام التوظيف الخاص في صناديق الاستثمار التي هي غير متوفرة في نظامنا حاليا، وتسمح باستقطاب رؤوس الاموال للاستثمار بمحافظ مالية وقطاعات مختلفة وتدار من خلال مؤسسات مختصة".