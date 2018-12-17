إقتصاد

حجم التجارة بين تركيا والصين سيصل الى 50 مليار دولار

Lebanon 24
17-12-2018 | 22:00
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أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي جودت يلماز، عدم وجود أي معوقات تقف أمام وصول حجم التجارة بين تركيا والصين إلى 50 مليار دولار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها يلماز في ندوة الحزام والطريق، التجارة والأعمال بين تركيا والصين، حضرها عدد كبير من رجال الأعمال الصينيين.

وأشار يلماز أنّ حجم التجارة بين بكين وأنقرة تجاوز العام الماضي حاجز 26 مليار دولار، قائلا: على الرغم من ذلك، هذا الرقم دون المستوى، ولا يوجد أي معوق لأن يصل الرقم إلى 50 مليار دولار خلال فترة قصيرة".

وأوضح يلماز أنّ الاستثمارات الصينية في العالم وصلت اعتبارا من العام الماضي إلى 700 مليار دولارـ وحصة تركيا من هذا الرقم تعادل نصف بالمئة، قائلا: " عند النظر لحصة تركيا من الاستثمارات الصينية الخارجية نجدها أقل من 0.5 بالمئة فقط، علينا القيام بحملة أو شيء من هذا القبيل حيال ذلك".

من جانب آخر دعا السفير التركي في الصين عبد القادر أمين أونان رجال الأعمال الصينيين للاستثمار في تركيا قائلا: "ننتظر المزيد من رجال الأعمال الصينيين للاسثمار في تركيا".

ولفت أن ّ عدد الشركات الصينية في بلاده وصلت إلى نحو ألف شركة، ووصل حجم استثماراتها لنحو مليار دولار فقط".

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