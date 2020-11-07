إقتصاد

الارتفاع المذهل لبيتكوين جعل العملات المشفرة تقفز بشكل كبير في 2020

Lebanon 24
07-11-2020 | 10:00
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وصلت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ كانون الثاني 2018، حيث اقتربت من 16000 دولار إثر تصاعد كبير بعد الانتخابات الأميركية، مما دفع العملات المشفرة الأخرى إلى أعلى مستوياتها.
اكتسبت أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية حوالي 10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. بعد ارتفاعها إلى 15934 دولارًا في التداول الليلي، بحسب ما ذكرت قناة "RT".

عزز أداء بيتكوين القوي من قيمة العملات المشفرة الأخرى، حيث قفزت ثاني أكثر العملات الرقمية شيوعًا "إيثيريوم" حوالي 8%، وارتفعت عملة "XRP" أكثر 5%.

قالت الخبيرة الاقتصادية في مجال العملات الرقمية، كريستي آي: "بدأ استخدام عملة بيتكوين بقوة في عام 2017، إذا نظرت إليها من منظور عام حتى الآن، فقد تضاعفت قيمتها كثيرا وهي بلا شك أفضل العملات أداءً لعام 2020".

وأشارت آي إلى أن "الارتفاع يأتي أيضًا على خلفية إجراءات التحفيز من الحكومات العالمية، التي تحاول التخفيف من عواقب تفشي فيروس كورونا. ونظرًا لأن البنوك المركزية أعلنت عن خطط لضخ المزيد من الأموال في الأسواق، فقد أخذها المستثمرون كإشارة للتضخم، مما شجعهم لشراء بيتكوين".

يشار إلى أن قيمة السوق الرقمية تقدر حاليا بـ403.773 مليار دولار، بينما تسيطر عملة "بيتكوين" على 63.8% من قيمة السوق.
المصدر: سبوتنيك
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