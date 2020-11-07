24
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بقرار من أردوغان... تركيا تسدد ديون دولة عربية إلى صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
07-11-2020
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعه، قرارا بتسديد ديون إحدى الدول العربية إلى صندوق النقد الدولي.
وحسب وكالة "الأناضول" التركية، قررت أنقرة "سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي، من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، وذلك بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي".
وجاء في القرار الرئاسي، أن "تركيا استخدمت النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما تصل قيمته إلى 2.4 مليون سهم متراكم في حسابات (حقوق السحب الخاصة)، لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي".
ودخل القرار، الذي يحمل اسم "الاتفاقية الدولية"، حيز التنفيذ بتاريخ 5 تشرين الثاني الجاري، وذلك في نطاق القانون رقم 4749 المتعلق بتنظيم المالية العامة وإدارة الديون.
وبموجب القرار التركي، سيتم تخفيض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وهي خطوة مهمة نحو استدامة ديون البلاد، وتعزيز نموها الاقتصادي، والحد من الفقر.
من جهته، أعرب الصومال عن امتنانه لدعم تركيا، وقال وزير العدل عبد القادر محمد نور، عبر تويتر: إن "قلبي شعر بالامتنان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمه المستمر للصومال"، منوها إلى أن "تركيا تبقى دائما حليفًا قويًا لتقدم الصومال، ودعم إصلاحاته الاقتصادية".
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
08:53 | 2020-11-09
09/11/2020 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
19:36 | 2020-11-08
08/11/2020 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2020-11-08
08/11/2020 08:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
21:55 | 2020-11-08
08/11/2020 09:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
22:41 | 2020-11-08
08/11/2020 10:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:59 | 2020-11-09
رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي رفض الاقفال العام... هذا ما طالب به!
17:00 | 2020-11-09
"فرص استثمارية" و"تذليل العقبات".. وفد سعودي يلتقي الكاظمي
15:00 | 2020-11-09
تفاصيل ودائع السوريين في لبنان.. تشكل نحو 6% وأغلبها حوّل للخارج
14:51 | 2020-11-09
تحذير من تداعيات خفض السحوبات بالليرة من المصارف على الأمن الغذائي
13:32 | 2020-11-09
الريجي واصلت استلام محصول التبغ من المزارعين في صور وبنت جبيل
12:00 | 2020-11-09
رواية جديدة عن سبب استقالة صهر أردوغان!
فيديو
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
15:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يغادر المباراة مصابا.. ولا تعليق (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يغادر المباراة مصابا.. ولا تعليق (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact