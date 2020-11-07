نحو 120 ألف دولار يوميا.. عائدات العراق من ترانزيت الطائرات

وجه وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي لجنة الترانزيت بوضع شروط جديدة لعبور الطائرات عبر الأجواء العراقية خلال أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى أن أجر كل طائرة يبلغ 450 دولارا.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، لذلك حتى الآن لم تحسب المبالغ التي تأخذها الدولة"، مبينا أنه "عقد الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت، للبحث بخصوص الموضوع ووجه بضرورة حسم هذا الملف خلال أسبوع أو أسبوعين".

وأضاف أن "اللجنة طرحت الكثير من الأفكار، قسم منها من الجمارك، والآخرى من المنافذ الحدودية، وتم التوصل إلى دراسة أولية لضرورة الترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم، سواء كان عن طريق الأردن أو تركيا أو إيران"، مشيرا إلى أنه "تم وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الموضوع".

وأكد أن "أجور كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولارا، وأن عدد الطائرات التي تمر عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك"، لافتاً إلى أن "شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء".

ويعني ذلك أن عائدات العراق من ترانزيت الطائرات تبلغ يوميا نحو 120 ألف دولار.