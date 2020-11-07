نمو الوظائف الأميركية يتباطأ...

وظف أرباب الأعمال الأميركيون في تشرين الاول أقل عدد من الموظفين في خمسة أشهر، مما يقدم أوضح برهان حتى الآن على أن انتهاء التحفيز المالي وارتفاع الحالات المصابة الجديدة بكوفيد-19 قوضا زخم التعافي الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، في تقريرها للتوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 638 ألفا الشهر الماضي بعد زيادة 672 ألفا في أيلول، في أقل ارتفاع منذ بدء تعافي الوظائف في أيار ليظل التوظيف دون ذروة بلغها في شباط.

وانخفض معدل البطالة إلى 6.9% من 7.9% في أيلول. وكان خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 600 ألف وظيفة في تشرين الأول وانخفاض معدل البطالة إلى 7.7%.