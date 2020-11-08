24
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
شركات النقل الأميركية تطلب مساعدة بايدن!
Lebanon 24
08-11-2020
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت كل من شركة سكك الحديد الأميركية "أمتراك" وشركات أميركية لصناعة السيارات استعدادها للتعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز"، فقد فسرت الشركة موقفها برغبة بايدن في تعزيز قطاع النقل الجماعي والمركبات غير الملوثة.
ودعا بيل فلين رئيس شركة "أمتراك"، المتوقع انخفاض إيراداتها بأكثر من 70% في 2021، الإدارة الجديدة إلى دعم مؤسسته مالياً لتصمد أمام أزمة وباء "كورونا" قائلاً: "من أجل تنشيط الاقتصاد ومساعدة "أمتراك" وموظفينا خلال هذا الوضع غير المسبوق، ينبغي أن يعكف الكونغرس على مساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة وتمويل تحفيز اقتصادي".
وأعلنت "أمتراك" أنها بحاجة إلى دعم مالي بقيمة تناهز 3 مليارات دولار.
من جهتها، طلبت شركات النقل الجماعي مساعدات بقيمة 32 مليار دولار لمواجهة تداعيات الوباء التي ألحقت أضراراً كبيرة بقطاع النقل وبشركات النقل الجوي بشكل خاص، مما دفع الكونغرس إلى مناقشة مسألة دعم هذه الأخيرة في شهر تشرين الأول الماضي بمبلغ 25 مليار لتمكينها من عدم التخلي عن 32 ألفاً من عمالها.
وكان جو بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتطوير النقل العام وتحسين نوعية خدماته بدون مساس بسلامة البيئة كما وعد شركات صناعة السيارات بدعم بمليارات الدولارات لإنشاء 500 ألف محطة شحن كهربائي وتمويل البحوث الخاصة بالبطاريات.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
08:53 | 2020-11-09
09/11/2020 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
19:36 | 2020-11-08
08/11/2020 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2020-11-08
08/11/2020 08:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
21:55 | 2020-11-08
08/11/2020 09:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
22:41 | 2020-11-08
08/11/2020 10:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:59 | 2020-11-09
رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي رفض الاقفال العام... هذا ما طالب به!
17:00 | 2020-11-09
"فرص استثمارية" و"تذليل العقبات".. وفد سعودي يلتقي الكاظمي
15:00 | 2020-11-09
تفاصيل ودائع السوريين في لبنان.. تشكل نحو 6% وأغلبها حوّل للخارج
14:51 | 2020-11-09
تحذير من تداعيات خفض السحوبات بالليرة من المصارف على الأمن الغذائي
13:32 | 2020-11-09
الريجي واصلت استلام محصول التبغ من المزارعين في صور وبنت جبيل
12:00 | 2020-11-09
رواية جديدة عن سبب استقالة صهر أردوغان!
فيديو
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
15:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يغادر المباراة مصابا.. ولا تعليق (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يغادر المباراة مصابا.. ولا تعليق (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact