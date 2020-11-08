إقتصاد

شركات النقل الأميركية تطلب مساعدة بايدن!

Lebanon 24
08-11-2020 | 12:00
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أعلنت كل من شركة سكك الحديد الأميركية "أمتراك" وشركات أميركية لصناعة السيارات استعدادها للتعاون مع  الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز"، فقد فسرت الشركة موقفها برغبة بايدن في تعزيز قطاع النقل الجماعي والمركبات غير الملوثة.

ودعا بيل فلين رئيس شركة "أمتراك"، المتوقع انخفاض إيراداتها بأكثر من 70% في 2021، الإدارة الجديدة إلى دعم مؤسسته مالياً لتصمد أمام أزمة وباء "كورونا" قائلاً: "من أجل تنشيط الاقتصاد ومساعدة "أمتراك" وموظفينا خلال هذا الوضع غير المسبوق، ينبغي أن يعكف الكونغرس على مساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة وتمويل تحفيز اقتصادي".

وأعلنت "أمتراك" أنها بحاجة إلى دعم مالي بقيمة تناهز 3 مليارات دولار.

من جهتها، طلبت شركات النقل الجماعي مساعدات بقيمة 32 مليار دولار لمواجهة تداعيات الوباء التي ألحقت أضراراً كبيرة بقطاع النقل وبشركات النقل الجوي بشكل خاص، مما دفع الكونغرس إلى مناقشة مسألة دعم هذه الأخيرة في شهر تشرين الأول الماضي بمبلغ 25 مليار لتمكينها من عدم التخلي عن 32 ألفاً من عمالها.

وكان جو بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتطوير النقل العام وتحسين نوعية خدماته بدون مساس بسلامة البيئة كما وعد شركات صناعة السيارات بدعم بمليارات الدولارات لإنشاء 500 ألف محطة شحن كهربائي وتمويل البحوث الخاصة بالبطاريات.
المصدر: روسيا اليوم
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