امتيازات مالية وخدمات فريدة يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة

سيحصل الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على مجموعة كبيرة من المزايا المالية والتسهيلات إلى جانب إقامته في البيت الأبيض.
وأشار تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" إلى مجموعة من المزايا المالية التي يحصل عليها رئيس الولايات المتحدة، ومنها راتب ضخم، هذا إلى جانب عدد من المبالغ التي تخصّص للإنفاق على السفر والترفيه.
راتب كبير
رفع الكونغرس راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى 400 ألف في عام 2001، إلى جانب تخصيص 50 ألف دولار أخرى سنويا كبدل نفقات إضافية.
كذلك يتلقى الرئيس الأميركي 100 ألف دولار تحت بند ميزانية السفر، بالإضافة إلى 19 ألفا للترفيه، علما أن الراتب الرئاسي خاضع للضريبة، في حين أن المكافآت الأخرى ليست كذلك، بحسب قانون الضرائب في الولايات المتحدة.
ميزانية ديكور البيت الأبيض
يحصل الرئيس الأميركي الجديد، وفقا لما ذكره موقع "بزنس إنسايدر"، على 100 ألف دولار مخصصة لديكور وتصميم وأثاث البيت الأبيض.
ولم تقبل عائلة باراك أوباما الاستفادة من هذا المبلغ، حيث استخدمت مالها الخاص في إعادة ترتيب البيت الأبيض بما يناسبهم.
من جانبها أشارت شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن إدارة دونالد ترامب أنفقت 1.75 مليون دولار على أثاث جديد خاص بالبيت الأبيض عقب فوزه بالرئاسة سنة 2016.
الاستفادة من مزروعات البيت الأبيض
بدأت ميشيل أوباما العمل في حديقة البيت الأبيض أثناء فترة رئاسة زوجها، وواصلت ميلانيا ترامب عمل أوباما وتقليد استضافة أطفال المدارس في حديقة البيت الأبيض التي تحتوي على فواكه وخضراوات بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.