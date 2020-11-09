إقتصاد

انتعاش الليرة التركية أمام الدولار إثر تصريحات رئيس البنك المركزي

Lebanon 24
09-11-2020 | 10:32
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انتعشت الليرة التركية الإثنين بشكل قوي بعد تصريحات رئيس البنك المركزي ناجي آغبال، لتبلغ 8,1840 مقابل الدولار.

وكان سعر صرف الدولار ارتفع إلى 8.5832 ليرة الجمعة وأغلق عند 8.5253 ليرة، ليسجل الدولار ارتفاعا بـ 1.2 بالمئة أمام الليرة، مقارنة بسعر الإغلاق الذي قبله.

وشهدت الليرة التركية، انتعاشا كبيرا صباح الإثنين، إثر تصريحات رئيس البنك المركزي، ليتراجع سعر صرف الدولار إلى 8,1840 ليرة، أي ما يعادل انخفاضا في سعر الدولار مقابل الليرة بنحو 4 بالمئة مقارنة بسعر الإغلاق الأخير.

كما تراجع اليورو أمام الليرة بواقع 3.7 بالمئة، ليصل إلى 9.7530 ليرة، فيما انخفض الجنيه الاسترليني 3.5 بالمئة ليصبح 10.8140 ليرة.

وفي وقت سابق الإثنين، أكد رئيس البنك المركزي التركي، ناجي آغبال، عزمه على مواصلة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية تماشيا مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار.

وقال آغبال في بيان: "إن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي هي ضمان والحفاظ على استقرار الأسعار، وتماشيا مع الهدف الرئيسي سنستخدم جميع أدوات السياسة بشكل حاسم".

وأضاف أنه سيتم تعزيز الاتصال في السياسة النقدية في إطار مبادئ الشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ.
المصدر: الأناضول
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