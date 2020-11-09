إقتصاد

"فرص استثمارية" و"تذليل العقبات".. وفد سعودي يلتقي الكاظمي

Lebanon 24
09-11-2020 | 17:00
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أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وفدا سعوديا برئاسة وزيري الصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي زار العراق، الأحد.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة "تمهد الطريق" لاجتماع مستقبلي بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بينما أكد الأخير بعد استقباله الوفد "أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية".

وقالت "واس" إن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ووزراء آخرين وممثلين عن وزارات وشركات سعودية في مختلف القطاعات، زاروا العراق للقاء الكاظمي ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

وأشار بيان الوكالة إلى أنه ستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين "لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وعقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية".

ويفوق الحجم الحالي للاستثمارات السعودية في العراق خمسة ملايين دولار أميركي، لكن طموحات الرياض تبدو أعلى من ذلك بكثير أمام حقيبة استثمارات عراقية تضم أكثر من ستة آلاف مشروع، بقيمة 100 مليار دولار.
وجاءت الزيارة، بحسب البيان، في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد رئيس الوزراء العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه استقبل أعضاء المجلس التنسيقي وأكد على "أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

وبين الكاظمي أن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية"، مؤكدا "سعي الحكومة إلى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق".

وأشار إلى "أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية".

ويفوق الحجم الحالي للاستثمارات السعودية في العراق خمسة ملايين دولار أميركي، لكن طموحات الرياض تبدو أعلى من ذلك بكثير أمام حقيبة استثمارات عراقية تضم أكثر من ستة آلاف مشروع، بقيمة 100 مليار دولار.

وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الذي يترأس مجلس التنسيق السعودي-العراقي، توقع أن يصل حجم الاستثمارات السعودية إلى 2.6 مليار دولار تقريبا في قطاعات عراقية مختلفة، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة.
المصدر: الحرة
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