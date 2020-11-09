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إقتصاد
سعر أونصة الذهب يهوي بأكثر من 76 دولارا
Lebanon 24
09-11-2020
|
21:00
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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 4%، بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب، بحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو بنسبة 3.91% ما يعادل 76.30 دولار إلى 1877.10 دولار للأونصة.
في حين تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 3.46% إلى 1883.76 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.
وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري، كذلك أكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.
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