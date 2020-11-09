إقتصاد

وزير الاقتصاد السوري يكشف جوانب التعاون مع روسيا

Lebanon 24
09-11-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-764530-637405468974937385.png
Doc-P-764530-637405468974937385.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، أن بلاده تعمل بوتيرة عالية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا.
وقال في حديث لوكالة الأنباء الفدرالية الروسية، إن "هذه الخطوات جزء من عملية إعادة بناء البلاد بعد قتال طويل، وأن العلاقات الاقتصادية بين دمشق وموسكو تتحسن كل يوم، والعديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها يجري تنفيذها".

وتابع: "تشمل الخطط قصيرة المدى لبلادنا تصدير أفضل البضائع السورية إلى السوق الروسية، ونحن حريصون على دخول المنتج السوري إلى السوق الروسية، وأن يكون قادرا على المنافسة السعرية".

وأشار الخليل، إلى أن "سوريا ستستفيد بشكل كبير من نظام التخفيضات الجمركية والتي تصل إلى 25%، المقدمة من روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وأكد الوزير السوري، مشاركة بلاده في العديد من المعارض التجارية والاقتصادية المقامة على الأراضي الروسية، معتبرا الأمر أنه "يشكل فرصة جيدة للتواصل بين المنتج والمستهلك".

وختم الخليل بالقول: "خلال العام الجاري، ستتم، إقامة معرض كبير ومميز، وهو الأول من نوعه، للمنتجات الروسية في مدينة المعارض السورية، وهو ما يشكل خطوة نحو تقوية الأواصر التجارية والاقتصادية بين البلدين".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:23 | 2020-11-10
17:00 | 2020-11-10
16:20 | 2020-11-10
15:23 | 2020-11-10
13:55 | 2020-11-10
12:00 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website