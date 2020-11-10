إقتصاد

أسعار النفط تقفز 8 بالمئة بسبب لقاح "كورونا"

Lebanon 24
10-11-2020 | 08:12
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قفزت العقود الآجلة للنفط حوالي 8 بالمئة، أمس الاثنين، مسجلة أكبر مكاسبها ليوم واحد في أكثر من 5 أشهر، بعد أن أعلنت "فايزر" عن نتائج مبشرة للقاحها المضاد لكوفيد-19.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.95 دولار، أو 7.48 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.40 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.15 دولار، أو 8.48 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.29 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قفزا أكثر من 4 دولارات في وقت سابق اليوم.

وارتفعت أسواق النفط بعد أن أشارت السعودية إلى أنها ومنتجين آخرين للخام قد يعدًلون اتفاقهم الحالي لخفض الإمدادات وربما يحجبون المزيد من البراميل عن السوق إذا هبط الطلب في الشتاء مع تزايد الإصابات بالفيروس وقبل أن يكون اللقاح متاحا على نطاق واسع.
ويخشى أعضاء رئيسيون في أوبك أن يخفف الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، العقوبات على إيران وفنزويلا وهو ما قد يعني زيادة في إنتاج النفط وسيجعل من الصعب إيجاد توازن بين العرض والطلب.
المصدر: سكاي نيوز
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