إقتصاد

"مروحية ترامب" الخاصة.. للبيع!

Lebanon 24
10-11-2020 | 09:30
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ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية أنه تم عرض مروحية دونالد ترامب الخاصة من طراز "سيكورسكاي إس 76 بي"، التي نالت شهرتها عبر إعلانات حملة ترامب الانتخابية 2016، للبيع بأكثر من مليون دولار.

ووفقا للمجلة، تم نشر الإعلان الخاص ببيع المروحية بدون سعر محدد على منصتي التداول "إيرو أسيتس" و"جيت إيدج بارتينرز".
وقبل 4 سنوات، قدرت صحيفة "نيويورك تايمز" سعر هذه المروحية بـ875 ألف دولار وتوقع الصحفيون، أنه على خلفية الوضع مع الانتخابات، قد ترتفع قيمتها إلى 1.5 مليون دولار.
وتتميز المروحية، التي صُنعت عام 1989، بمقصورة داخلية تضم 6 مقاعد مع نظام عازل للصوت، وفيها ثلاجة وبار للمشروبات.
وذكرت المجلة أن ترامب لم يخجل أبدا من عشقه للطائرات والمروحيات الخاصة، حيث يمتلك 3 مروحيات وعدد من الطائرات الخاصة.

ولم يستقل ترامب الطائرة المروحية منذ دخوله البيت الأبيض عام 2016، عندما تم توفير وسائل النقل الرئاسية له، في حين توجد لمروحية في هنغار للطائرات في ولاية نيو جيرسي.
ومن الصعب تحديد سعر بيع الطائرة، إذ ذكر أحد التنفيذيين في الصناعة أن جائحة كورونا، أدت إلى تراجع أسعار الطائرات المروحية.
المصدر: سكاي نيوز
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