إقتصاد

بعد النبأ السار.. هذا ما ربحه سهم "فايزر"

Lebanon 24
10-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-764713-637406015769362962.jpg
Doc-P-764713-637406015769362962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 

أمس الإثنين لم يكن يوما عاديا في تداولات أسهم شركة "فايزر" الأميركية للأدوية في بورصة نيويورك، إذ تمكن من تحقيق أرقام غير مسبوقة منذ أكثر من عام.

 

وكانت "فايزر"، عملاقة صناعة الأدوية الأميركية، قالت إن لقحاها التجريبي لمرض "كوفيد 19" المنتج بالشراكة مع "بيونت" الألمانية، فعّال بنسبة تزيد على 90 بالمئة.

 

وتعد شركة "فايزر" وشريكتها أول من ينشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح مضاد لفيروس كورونا، وفق "رويترز".

 

وفور ورود هذا النبأ، تحركت أسواق السلع والأسهم صعودا وهبوطا، فارتفع النفط بنسبة 8 بالمئة، كما صعدت أرقام البورصات في نيويورك وأوروبا، لكن الذهب انخفض بنسبة 4 بالمئة، إذ قوضت أخبار اللقاح جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

 

لكن كيف كانت أسعار سهم "فايزر"؟

 

قبل ورود نبأ اللقاح، كان سعر سهم "فايزر" مستقرا عند 36.4 دولار، وبعد النبأ أصبح عند 41.8 دولار، وأنهى تعاملاته عند 39.2 دولار.

 

وبكلمات أخرى، كان الارتفاع الأولي بنحو 15 بالمئة، قبل ان تتقلص المكاسب إلى 7.7 بالمئة بنهاية الجلسة.

 

وهذا يعني أن الذي كان لديه مليون سهم في "فايزر" ربح 3 ملايين دولار أمس الاثنين.

 

ويفسر الانخفاض الطفيف في سعر السهم باستجلاء الصورة أكثر بشأن توزيع اللقاح، إذ تبين أن هناك تصاريح لازمة خلال الشهر الجاري، كما أن عملية توزيع اللقاح معقدة ولن تكون قبل شهرين.

 

ورقم 41.8 دولار هو أعلى سعر يحققه سهم الشركة منذ تموز 2019، أما الرقم الثاني فهو الأعلى الذي يصل إليه منذ بداية 2020.

 

ويتوقع مراقبون أن يسير سهم شركة الأدوية الأميركية صعودا في وقت لاحق من نوفمبر الجاري، مع حصول الشركة على تصريح من السلطات الأميركية باستخدام اللقاح.

 

وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة وتوقعتا الحصول هذا الشهر على التصريح، مما يشي أنه لن تكون أمامهما عقبات كبيرة.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:23 | 2020-11-10
17:00 | 2020-11-10
16:20 | 2020-11-10
15:23 | 2020-11-10
13:55 | 2020-11-10
11:00 | 2020-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website