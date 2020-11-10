أسعار الإستهلاك الى ارتفاع.. إليكم أرقام شهر أيلول

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لاسعار الإستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 5,34 % بالنسبة لشهر آب 2020، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:



ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,25 %



ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,14%



ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,94 %



ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 5,12 %



ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,24 %





ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 4,27 %





واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 131,05% بالنسبة لشهر ايلول 2019.



وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.

