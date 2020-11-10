إقتصاد

أسعار الإستهلاك الى ارتفاع.. إليكم أرقام شهر أيلول

Lebanon 24
10-11-2020 | 15:23
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أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء ان الرقم القياسي لاسعار الإستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 5,34 % بالنسبة لشهر آب 2020، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5,25 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 5,14%

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 5,94 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 5,12 %

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6,24 %


ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 4,27 %


واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2020 سجل ارتفاعا وقدره 131,05% بالنسبة لشهر ايلول 2019.

وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www.
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