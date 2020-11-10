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إقتصاد
نوفاك: مناقشة تغيير اتفاق أوبك+ سابقة لأوانها
Lebanon 24
10-11-2020
|
17:00
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قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، إنه من السابق جدا لأوانه الحديث عن تغييرات في اتفاق أوبك+ قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
وأضاف نوفاك، المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء الروسي، أنه من الضروري مواصلة التعاون مع بقية الدول الكبيرة المنتجة للطاقة بهدف ضمان استقرار السوق.
وأشار إلى أن روسيا جاهزة لتصبح منتجا كبيرا للهيدروجين. ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، وهي مجموعة غير رسمية من المنتجين تضم أوبك وروسيا وحلفاءهما، في 17 تشرين الثاني.
واتفقت أوبك+ على خفض الإمدادات 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أغسطس حتى سبتمبر على أن تخفف الخفض إلى 5.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني.
المصدر: العربية
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