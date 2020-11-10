"أريبا" و"ديسكفر" توقعان إتفاقية تحالف لشبكة الدفع

وقعت شركة "أريبا" اتفاقية استراتيجية مع شركة "ديسكفر" العالمية ستسهم في تعزيز الحضور الدولي لكلا الشركتين حيث ستمنح هذه الاتفاقية لحاملي بطاقات "ديسكفر" ، "دينرز كلوب الدولية" Diners Club International و"بلس" PULSE إمكانية استخدام بطاقاتهم ضمن شبكة "أريبا" وذلك عبر نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع المناطق اللبنانية. وستمكن هذه الإتفاقية البنوك اللبنانية من إصدار بطاقات مصرفية يتم قبولها عبر شبكة "ديسكفر" العالمية للعمليات الشرائية الدولية والنقدية خارج لبنان.ويعزز هذا التحالف استراتيجية شركة "أريبا" الهادفة إلى زيادة خيارات الدفع المتاحة في لبنان وإلى توفير المزيد من الخيارات للمستهلكين فيما يتعلق بكيفية الدفع. ستوفر الاتفاقية لحاملي بطاقات شبكة ديسكفر المزيد من خيارات الدفع المتاحة وتمكنهم من الوصول إلى 48 مليون متجر في 200 دولة. بالإضافة، سيتمكن حاملو بطاقات شركة "ديسكفر" العالمية من الوصول إلى 15 ألف جهاز نقاط بيع و800 موقع إلكتروني تجاري لدى أكثر من 8000 متجر محلي في جميع أنحاء لبنان.وقال الرئيس التجاري لشركة "اريبا" رمزي الصبوري: "تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شركة ديسكفر جهود شركة أريبا المستمرة لتوفير خيارات دفع متعددة وتسهيلات مدفوعات غير نقدية في جميع أنحاء البلاد. نحن نعتقد بأن هذا التحالف الجديد مع شركة ديسكفر العالمية سيمنح جميع حاملي بطاقات ديسكفر العالمية تجربة تسوق سهلة في بلدنا. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي تركز أولاً على قبول جميع بطاقات Discover في نقاط البيع وشبكة الدفع الالكتروني الخاصة بأريبا ، سنقوم في المستقبل القريب بتوسيع هذه الاتفاقية لتشمل خدمة الإصدار التي تسمح للمصارف اللبنانية بإصدار البطاقات التي سيتم قبولها على شبكة Discover Global Network للمشتريات الدولية والسحب النقدي خارج لبنان".

ومن جهته، أوضح نائب رئيس الأسواق الدولية في "ديسكفر" مات سلون، أن "شركة ديسكفر تسعى إلى أن تكون شريكاً ذكياً ومرناً للعديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم من خلال تزويدها بالأدوات والموارد اللازمة للنمو ولزيادة نطاق قبولها." وأضاف: "تأتي هذه الاتفاقية مع شركة أريبا كخطوة مهمة في سياق استراتيجية شركة ديسكفر لإنشاء تحالفات عالمية توفر للمستهلكين المزيد من الخيارات المتعلقة بكيفية وحيثية الدفع."areeba هي شركة متخصصة في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني مرخّصة من شركتي فيزا وماستركارد ولديها اتفاقية مع شركة أميركان إكسبرس، وقد تم تأسيسها في العام 2017. تعتمد areeba أحدث تكنولوجيا وتوفّر حلول وخدمات الدفع للمصارف والحكومات والتجار بما يتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم. تقدّم areeba للمصارف خدمات مصممة وفق المتطلبات والمعايير العالمية وذلك من إصدار وإدارة البطاقات وحلول الدفع عبر الوسائل غير التلامسية والأجهزة النقّالة (contactless and mobile payment)، وخدمات مركز الاتصالات على مدار الساعة contact center))، وإطلاق برامج الدفع بعلامات تجارية مشتركة co-branded programs. كما توفر للتجّار والحكومات احدث منصة للتجارة الإلكترونية والات نقاط البيع التي تعتمد على أرقى معايير وأنظمة الامان. وتدير areeba العديد من برامج الولاء، منها: جمع النقاط والأميال وبرامج استعادة الأموال النقدية (cash back)، كما تقدم خدمات استشارية لتخطيط وتصميم وإعداد منتجات الكترونية وحلول دفع.ترتكز فلسفة "areeba" على مبادئ ثلاثة أساسية هي الارتقاء بالتكنولوجيا الى مستويات أعلى، والابتكار في المنتجات والخدمات، وإقامة علاقات موثوقة وطويلة الأمد مع عملائها.للمزيد من المعلومات، زورواwww.areeba.com أو @areebalebanon على LinkedIn, Facebook او Instagram."ديسكفر" للخدمات المالية هي شركة مصرفية رقمية توفر خدمات الدفع وتعد واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في قطاع الخدمات المالية الأميركية. منذ تأسيسها في عام 1986، أصبحت الشركة واحدة من أكبر مصدري البطاقات في الولايات المتحدة. تقوم الشركة بإصدار بطاقة "ديسكفر"، شركة المكافآت النقدية الرائدة في أمريكا ، وتقدم قروضًا طلابية خاصة، وقروضًا شخصية، وقروضًا لشراء المنازل، وحسابات جارية وادخارية وشهادات إيداع من خلال أعمالها المصرفية. كما وتقوم بإدارة شركة "ديسكفر" العالمية المكونة من شبكة "ديسكفر" وملايين المواقع التجارية والنقدية إلى النقد ؛ شركة بلس PULSE، إحدى شركات شبكات الصراف الآلي الرائدة في البلاد ؛ وشركة "دينرز كلوب انترناشونال" Diners Club International، وهي شبكة مدفوعات عالمية تحظى بقبول في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة www.discover.com/company.