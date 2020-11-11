إقتصاد

مؤسسة مالية تملك شبكة نقدية مستقلة تماماً

Lebanon 24
11-11-2020 | 06:20
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تردد أن مؤسسة مالية تابعة لجهة فاعلة باتت تملك شبكة نقدية مستقلة تماماً، بحسب "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: الانباء الكويتية
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مؤسسة مالية

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