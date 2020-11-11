25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
لبنان دخل الى جهنم ويعيش فيه: 2021 عودة الى العصر الحجري ما لم..
Lebanon 24
11-11-2020
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": بتمهل وإنكار ولامبالاة يواجه السياسيون الانهيار الاقتصادي، لا حلول لا خطط لا برنامج عمل حتى الآن، فيما عدّاد الوقت يسير بلبنان بسرعة نحو مزيد من الفقر والجوع. هي مسألة أسابيع قبل ان تتغيّر الصورة مجدداً نحو الاسوأ. فكيف يستعد لبنان لمواجهة تحدّيات العام 2021 التي تنطلق بصفر فائض عن الاحتياطي الالزامي؟
يقول الاقتصادي روي بدارو، انّ ما تبقّى لنا من الاحتياطي هو في حدود 850 مليون دولار، بما يوازي مصروف شهر. أي من المتوقع ان ينتهي الاحتياطي في منتصف الشهر المقبل، او كأبعد تقدير نهاية العام 2020. فكيف تستعد الدولة لمواجهة العام 2021؟ للأسف نحن غير محضّرين بعد لمواجهة العام المقبل لا مالياً ولا فكرياً، لا سيما في ظلّ الترابط العضوي والوثيق بين المشهد السياسي والمشهد الاقتصادي، الذي يأتي نتيجة لسوء تصرف في معالجة الأزمات المتلاحقة.
واعتبر بدارو، انّ «الفشل الحاصل هو فشل جماعي، ولا تتحمّل مسؤوليته جهة واحدة، «كلن يعني كلن « مسؤول، وفي ظلّ الحوكمة الحالية نحن غير قادرين على التقدّم على الساحة الاقتصادية. فالوصفات الاقتصادية واضحة للجميع باستثناء البعض، الذي يتنكر للواقع. للأسف، نحن ندفع ثمن صراعات اجنحة ومصالح كبيرة على حساب الوطن».
وأكّد انّه لا يمكن تغيير المنحى الاقتصادي اذا لم نغيّر المنحى السياسي، «الّا اننا عاجزون عن تغيير المنحى السياسي في ظلّ وجود حزب يستقوي بالسلاح».
ولفت الى انّ «لبنان دخل الى جهنم ويعيش فيه. لكن اذا لم نمسّ بالاحتياطي الالزامي، وأصلاً لا يجوز المسّ به، فنحن نتجّه الى «ما بعد جهنم»، بما يعني انّ جهنم الذي نعيشه اليوم سيكون الجنة مقابل «ما بعد جهنم» الذي ينتظرنا، حيث لا كهرباء ولا ماء ولا انترنت... اي عودة الى العصر الحجري.
اما المسّ بالاحتياطي الالزامي للهروب مما ينتظرنا، فيعني سرقة اللبنانيين مجدّداً. لذا يجب ان يُقابل بحركة اعتراضية، لأنّ هذه الخطوة تعني إطالة عمر المنظومة السياسية الحالية». مشدّداً على انّ «عدم السماح باستعمال الاحتياطي الالزامي او بيع الذهب او الخصخصة، هو الطريقة الوحيدة لعدم تمديد حياة هذه الطبقة السياسية».
ودعا بدارو الى تغيير شامل وكامل بحكومة جديدة، لا يكون مارس أحد من أعضائها العمل السياسي من قبل، لكنه يملك في الوقت نفسه نفَساً سياسياً سيادياً، أي يلتزم بالسياسة والحياد.
خطة الحكومة
وبالانتقال الى الحديث عن خطة الحكومة، قال بدارو: «انّ اهم ميزات الخطة الانقاذية التي أعدّتها الحكومة انّها لم تغط عيوب الاقتصاد وعوراته، وعلى عكس ما قيل في المجلس النيابي بأنّ الأرقام التي تضمنتها غير دقيقة، نحن نرى انّ الخطة اعتمدت أرقاماً علمية ودقيقة ايّدها صندوق النقد الدولي خلافاً لما يُسوّق». وأوضح انّ «ارقام الحكومة قريبة جداً من ارقام الصندوق، بحيث يمكن ان تصلح كبداية لنقاش جدّي مع صندوق النقد، شرط ان يقودها فريق من الخبراء يملكون الحنكة في طريقة التعاطي مع الفريق المفاوض». وأكّد انّه «ليس بالضرورة ان يوافق الجانب اللبناني على كل ما يطرحه وفد صندوق النقد، انما يجب ان نقدّم البراهين والحجج والمنطق خلال التفاوض. لكن في الوقت نفسه يجب التنبّه الى انّه يجب اقناع العالم الغربي وخصوصاً الجانب الأميركي، والذي يملك ما نسبته 16% من حق التصويت، بأنّ لبنان سيتمكن من الالتزام بتنفيذ الخطة، وانّ كل الأطراف السياسية ستتعاون على إنجاحها».
ورأى بدارو انّ «أهمية خطة الحكومة تكمن في المنطق الذي اتبعته وليس في الارقام التي تضمنتها، لأنّ الزمن تخطّاها وباتت كلفة تطبيق أي خطة اغلى. فلو دفعنا استحقاق «اليوروبوندز» في آذار كان تناقص ديننا مليارين، وما كنا لندعم التهريب الى سوريا بالقيمة نفسها تقريباً. ليبرز هنا مدى الغباء في قرار التخلّف عن الدفع».
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:08 | 2020-11-11
11/11/2020 09:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة الى المفرد والمزدوج.. وماذا عن السير يوم الأحد؟
Lebanon 24
عودة الى المفرد والمزدوج.. وماذا عن السير يوم الأحد؟
14:04 | 2020-11-10
10/11/2020 02:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليال الاختيار خارج الـlbci!
Lebanon 24
ليال الاختيار خارج الـlbci!
14:40 | 2020-11-10
10/11/2020 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد.. إطلالة زوجة أحمد الفيشاوي تعرضها للانتقاد وهكذا ردت (صور)
Lebanon 24
من جديد.. إطلالة زوجة أحمد الفيشاوي تعرضها للانتقاد وهكذا ردت (صور)
15:00 | 2020-11-10
10/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل والمقررات.. البلد يُقفل حتى 30 تشرين الثاني واليكم القطاعات المستثناة من القرار
Lebanon 24
بالتفاصيل والمقررات.. البلد يُقفل حتى 30 تشرين الثاني واليكم القطاعات المستثناة من القرار
14:30 | 2020-11-10
10/11/2020 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:35 | 2020-11-11
بالارقام.. هذه قيمة الموجودات بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان واحتياطي الذهب
12:00 | 2020-11-11
الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو
10:30 | 2020-11-11
كيف أثر الإعلان عن لقاح لـ"كورونا" على أسهم زوم ومثيلاتها؟
10:03 | 2020-11-11
سعر التداول بين الدولار والليرة عبر SAYRAFA
09:08 | 2020-11-11
الدولار يرتفع.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:02 | 2020-11-11
إليكم لائحة بأسعار المحروقات كافة
فيديو
الأسد بمؤتمر اللاجئين بدمشق: الأغلبية الساحقة من السوريين ترغب بالعودة للوطن
Lebanon 24
الأسد بمؤتمر اللاجئين بدمشق: الأغلبية الساحقة من السوريين ترغب بالعودة للوطن
11:08 | 2020-11-11
11/11/2020 13:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاح أول تجربة "هايبرلوب" تحمل ركاباً.. أسرع مرّتين من الطائرة! (فيديو)
Lebanon 24
نجاح أول تجربة "هايبرلوب" تحمل ركاباً.. أسرع مرّتين من الطائرة! (فيديو)
18:00 | 2020-11-10
11/11/2020 13:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تسدل الستار عن أحدث حواسبها.. تعرّفوا إلى ميزاته! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تسدل الستار عن أحدث حواسبها.. تعرّفوا إلى ميزاته! (فيديو)
15:00 | 2020-11-10
11/11/2020 13:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact