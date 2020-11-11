سعر التداول بين الدولار والليرة عبر SAYRAFA

أعلن مصرف لبنان في بيان أنه "تم تحديد سعر التداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين، عبر التطبيق الالكتروني "Sayrafa"، على سعر 3850 - 3900 ليرة للدولار الواحد".

