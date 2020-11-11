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إقتصاد
سعر التداول بين الدولار والليرة عبر SAYRAFA
Lebanon 24
11-11-2020
|
10:03
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أعلن مصرف لبنان في بيان أنه "تم تحديد سعر التداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين، عبر التطبيق الالكتروني "Sayrafa"، على سعر 3850 - 3900 ليرة للدولار الواحد".
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