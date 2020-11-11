بالارقام.. هذه قيمة الموجودات بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان واحتياطي الذهب

تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن مجموع الموجودات بلغ 155,2 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2020، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة %9,8من 141,4 مليار دولار في نهاية العام 2019، ونموًا بنسبة %13,5 من 136,7 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019.في موازاة ذلك، بلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 25,4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، أي بانخفاض بقيمة 11,8 مليار دولار، أو بنسبة %31,7، من 37,3 مليار دولار في نهاية العام 2019، وبتراجع بقيمة 12,5 مليار دولار، أو بنسبة %33، من نهاية تشرين الأول 2019. وشملت الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5,03 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020 مقارنة بـ5,7 مليار دولار في نهاية العام 2019. وقد وردت نتائج الميزانية العمومية لمصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 20,4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، أي بانخفاض بقيمة 11,2 مليار دولار، أو بنسبة %35,4، من نهاية العام 2019، وتراجع بقيمة 14,1 مليار دولار، أو بنسبة %41، من نهاية تشرين الأول 2019. كما انخفضت هذه الموجودات بـ613,3 مليون دولار في كانون الثاني 2020، وبـ684,6 مليون دولار في شباط، وبـ67 مليون دولار في آذار، وبـ812 مليون دولار في نيسان، وبـ907 مليون دولار في أيار، وبـ558 مليون دولار في حزيران، وبـ2,3 مليار دولار في تموز، وبـ2,2 مليار دولار في آب، وبـ2,5 مليار دولار في أيلول وبـ489 مليون دولار في تشرين الأول.ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، باستثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، إلى تمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية، ودعم سلّة الغذاء التي تضمّ أكثر من 300 مادة غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم في قطاعي الزراعة والصناعة، وأيضًا إلى سداد مصرف لبنان نيابة عن الحكومة اللبنانية لسندات يورو بوند مستحقة إضافة إلى خدمة الدين الخارجي حتى بداية آذار 2020، وإلى خروج الودائع، وإلى ضخّ مصرف لبنان للعملات الأجنبية في سوق الصرف. كما يعود الانخفاض الكبير البالغ 2,24 مليار دولار في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في النصف الثاني من أيلول 2020 بشكلٍ رئيسيّ إلى قيام المصارف بسداد قروضها بالعملات الأجنبية إلى مصرف لبنان.بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 17,3 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة %24 من 13,9 مليار دولار في نهاية العام 2019. وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب في منتصف أيلول 2020 ذروة قدرها 18,1 مليار دولار. وبلغ مجموع المحفظة المالية لدى مصرف لبنان 39,9 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، أي بارتفاع بنسبة %5 من نهاية العام 2019. علاوة على ذلك، انخفض مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي بـ%2,6 في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 14,6 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020. وبلغت ودائع القطاع المالي 108,5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020 وانخفضت بـ3,5 مليار دولار من نهاية العام 2019. كما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 4,34 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020، وانخفض بـ1,1 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام.