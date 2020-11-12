23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
تشمل السكر والرز.. سوريا تفرض عقوبات قاسية على المتاجرين بالمواد المدعومة
Lebanon 24
12-11-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة السورية أن عقوبة من يتاجر بالمواد المدعومة تصل إلى سنة سجن، إضافة إلى غرامة مالية بمليون ليرة.
وأوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن من يتاجر بالمواد المدعومة أو يتكسب سيحاكم بموجب المادة 27 من قانون حماية المستهلك.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة.
وأكدت أنه "يحظر على أي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو موقع إلكتروني التكسب عن طريق المواد المدعومة، والتداول بها".
يذكر أن المواد المدعومة تشمل: السكر والرز والغاز ومازوت التدفئة، وأضيف إليها الخبز، وهي تباع وفق حصص حسب عدد أفراد الأسرة، بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق.
ومؤخرا شهدت تلك المواد تراجعا في الكميات، وازداد طول "الطابور" الذي تحدده الوزارة برسالة نصية "تعلم فيها المشترك أن يذهب إلى المركز ليستلم المواد، وذلك بهدف التخفيف من مشاهد الزحام أمام مراكز "السورية للتجارة".
ومع تراجع الكميات ظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر أخرى تتاجر بتلك المواد.
المصدر:
وكالات
إقتصاد
متفرقات
تابع
الأكثر قراءة
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
09:55 | 2020-11-12
12/11/2020 09:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
10:00 | 2020-11-12
12/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
17:10 | 2020-11-12
12/11/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال الحريري عن الاعتداء الذي وقع في مدينة جدة؟
Lebanon 24
ماذا قال الحريري عن الاعتداء الذي وقع في مدينة جدة؟
21:15 | 2020-11-11
11/11/2020 09:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الآتي أعظم..
Lebanon 24
الآتي أعظم..
14:08 | 2020-11-12
12/11/2020 02:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:00 | 2020-11-12
تحديات وانقسامات كبيرة.. ما الذي يعيق تشكيل فريق بايدن الاقتصادي؟
16:20 | 2020-11-12
لجنة الاقتصاد تابعت موضوع هبة الطحين والتأخر في التحقيق بانفجار المرفأ
14:35 | 2020-11-12
الاتحاد الأوروبي: 7 ملايين يورو إضافية لاصلاح منازل متضررين من انفجار بيروت
12:00 | 2020-11-12
اتهام شركة دنماركية بخرق العقوبات الأوروبية ضد سوريا.. ما هي؟
11:00 | 2020-11-12
لقاح "كورونا".. الفائزون والخاسرون في وول ستريت
09:55 | 2020-11-12
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
فيديو
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
12/11/2020 18:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
12/11/2020 18:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-11
12/11/2020 18:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact