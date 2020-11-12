السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الخميس على تراجع بسيط بسعر صرف الدولار ليسجّل 7430 - 7450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعد أن كانت التسعيرة السابقة 7440 - 7500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".