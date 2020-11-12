إقتصاد

اتهام شركة دنماركية بخرق العقوبات الأوروبية ضد سوريا.. ما هي؟

Lebanon 24
12-11-2020 | 12:00
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وجهت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الدنمارك اتهامات لشركة دنماركية بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا.

وجاء في بيان للمدعي العام الدنماركي المكلف النظر في قضايا الجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة أنه "في 33 مناسبة، باعت شركة دنماركية ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركات روسية، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".

وقالت النيابة العامة إن الوقود تم نقله عن طريق وسطاء إلى مياه البحر المتوسط ومن ثم إلى جهة مجهولة في مرفأ بانياس السوري. وبلغت قيمة التحويلات، التي أجريت بين عامي 2015 و2017، نحو 102 مليون دولار.

ولم يسم البيان الشركة المعنية، لكن وسائل إعلام دنماركية أفادت بأنها شركة الشحن "دان بانكرينغ" التي يعتقد أنها أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا وسلطاتها منذ كانون الثاني 2011، تشمل حظر توريدات النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالات
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