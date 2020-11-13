شرط أساسي لوقف الانهيار

إعتبر مرجع مالي أن الإستقرار السياسي هو الشرط الأول للإنطلاق في ورشة إعادة الروح الى القطاعات الإقتصادية والمالية وغيرها من القطاعات المأزومة، بحسب أسرار "الجمهورية".

