25
o
بيروت
31
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
شرط أساسي لوقف الانهيار
Lebanon 24
13-11-2020
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبر مرجع مالي أن الإستقرار السياسي هو الشرط الأول للإنطلاق في ورشة إعادة الروح الى القطاعات الإقتصادية والمالية وغيرها من القطاعات المأزومة، بحسب أسرار "الجمهورية".
مواضيع ذات صلة
مشرفية لـLBCI عن مؤتمر دمشق: هناك نقاط تنفيذية وتم تبني الخطة التي اعدتها الحكومة اللبنانية بحذافيرها ولدينا خطوات مع جدول زمني سَيُقَر ونحن في وضع اقتصادي واجتماعي ومالي صعب
Lebanon 24
مشرفية لـLBCI عن مؤتمر دمشق: هناك نقاط تنفيذية وتم تبني الخطة التي اعدتها الحكومة اللبنانية بحذافيرها ولدينا خطوات مع جدول زمني سَيُقَر ونحن في وضع اقتصادي واجتماعي ومالي صعب
13/11/2020 14:16:24
13/11/2020 14:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: معيب ما نشهده من أجواء ترافق عملية تشكيل الحكومة واستمرار الحديث عن حصص وحقائب ومحميات رغم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون وتداعيات التفجير وكورونا
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: معيب ما نشهده من أجواء ترافق عملية تشكيل الحكومة واستمرار الحديث عن حصص وحقائب ومحميات رغم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون وتداعيات التفجير وكورونا
13/11/2020 14:16:24
13/11/2020 14:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: كل محاولات الفتن والحروب الداخلية لم تنجح فيها اميركا في لبنان، فلجأت الى تحريض البيئة الشيعية الخاصة والعامة على حزب الله عبر الحرب الاقتصادية والتهديد بالعقوبات
Lebanon 24
نصرالله: كل محاولات الفتن والحروب الداخلية لم تنجح فيها اميركا في لبنان، فلجأت الى تحريض البيئة الشيعية الخاصة والعامة على حزب الله عبر الحرب الاقتصادية والتهديد بالعقوبات
13/11/2020 14:16:24
13/11/2020 14:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب الاطباء شرف ابو شرف لـ"صوت لبنان": نحن نريد الإقفال بسبب التفشي الكبير لـ"كورونا" والحجر الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً ونطالب بدراسة اقتصادية قبل الإقفال العام للبلاد
Lebanon 24
نقيب الاطباء شرف ابو شرف لـ"صوت لبنان": نحن نريد الإقفال بسبب التفشي الكبير لـ"كورونا" والحجر الجزئي لم يُعطِ مفعولاً إيجابياً ونطالب بدراسة اقتصادية قبل الإقفال العام للبلاد
13/11/2020 14:16:24
13/11/2020 14:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
18:42 | 2020-11-12
12/11/2020 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
17:10 | 2020-11-12
12/11/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل قام بحظر ميا خليفة على "إنستغرام"!
Lebanon 24
باسيل قام بحظر ميا خليفة على "إنستغرام"!
09:24 | 2020-11-13
13/11/2020 09:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
09:07 | 2020-11-13
13/11/2020 09:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتم في بيروت.. هل نقلت طائرة عسكرية أميركية من مطار رياق الصحافي أوستين تايس؟
Lebanon 24
تكتم في بيروت.. هل نقلت طائرة عسكرية أميركية من مطار رياق الصحافي أوستين تايس؟
08:00 | 2020-11-13
13/11/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:06 | 2020-11-13
بيان من موظفي المصارف بعد استثناء القطاع من الإقفال.. هذا ما تضمنه
13:00 | 2020-11-13
هكذا أثّر لقاح كورونا على أسعار الذهب.. هل تفكر بالشراء أم البيع؟
12:00 | 2020-11-13
لتخفيض كلفة إنتاج سياراتها.. "رينو" تلجأ لمصانع في هذا البلد
11:33 | 2020-11-13
"الإيرادات انخفضت لـ410 مليارات ريال".. بن سلمان يكشف خسائر الميزانية بعد هبوط النفط
10:00 | 2020-11-13
قطر تغازل المستثمرين بعرض مغرٍ
09:07 | 2020-11-13
بعدما قفز سعره مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
فيديو
فيديو صادم.. ابن يجبر والدته المسنة والمشلولة على الزحف
Lebanon 24
فيديو صادم.. ابن يجبر والدته المسنة والمشلولة على الزحف
09:00 | 2020-11-13
13/11/2020 14:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 14:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 14:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact