إقتصاد

أنباء متفائلة.. هذا ما توقعه خبير اقتصادي للعام 2021

Lebanon 24
13-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-765658-637408516343897966.jpg
Doc-P-765658-637408516343897966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يرى المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديمترييف، أن العالم من الممكن أن يشهد تعافيا اقتصاديا رائعا في 2021 بعد الضربة التي تلقاها جراء أزمة كورونا في 2020.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي": "نريد استعادة الاقتصاد العالمي، نحن نعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، إنتاج النفط يعتمد على الاقتصاد العالمي، نريد نهاية النزاعات التجارية ووباء فيروس كورونا، نحن مهتمون بإنتاج لقاحات مختلفة".

وأضاف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: "نعتقد أن العام المقبل سنشهد (العالم) طفرة في التعافي الاقتصادي"، مشيرا إلى أن وجود تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية بين دول العالم، مثلا بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد العالمي سيتراجع في 2020 بنسبة 5%، على أن ينمو في 2021 بنسبة 5.4%.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:06 | 2020-11-13
13:00 | 2020-11-13
12:00 | 2020-11-13
11:33 | 2020-11-13
10:00 | 2020-11-13
09:07 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website