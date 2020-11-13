قطر تغازل المستثمرين بعرض مغرٍ

فتحت دولة قطر سوقها العقاري للأجانب، مع إصلاح يمنح مشتري المساكن أو الشركات الحق في الإقامة فيها بشكل قانوني. وقال خبراء اقتصاديون إن قطر لجأت إلى هذه الخطة من أجل الدفع بعجلة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المضطرب بسبب جائحة وباء "كورونا" المستجد، وتم الإعلان عن هذه الخطة شهر أيلول الماضي، ودخلت حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية، وفق مجلة كابيتال الفرنسية. ومن الآن فصاعداً، يمنح شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، الحق في الحصول على تصريح إقامة طوال مدة امتلاك العقار، كما يمنح شراء عقار بقيمة مليون دولار الوصول إلى مزايا الإقامة الدائمة، بما في ذلك المدارس المجانية والرعاية الصحية. ويؤهل شراء متاجر للبيع بالتجزئة في مراكز التسوق مشتريها أيضاً للحصول على الإقامة. وتتم دعوة الأفراد الأثرياء للنظر في إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ الاصطناعية في العاصمة الدوحة أو مشروع مدينة لوسيل الجديد، الذي يحيط باستاد كأس العالم الأكبر.