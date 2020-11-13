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إقتصاد
قفزة قياسية بعجز ميزانية تشرين الأول في أميركا
Lebanon 24
13-11-2020
|
15:00
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كشفت وزارة الخزانة الأميركية أنّ الحكومة تبدأ السنة المالية 2021 بعجز في ميزانية تشرين الأوّل قدره 284 مليار دولار، وهو رقم قياسي للشهر.
وأرجعت وزارة الخزانة الأميركية العجز إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق المرتبط بفيروس "كورونا" مقارنة بالشهر نفسه قبل عام وانخفضت الإيرادات.
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز"، يمثّل هذا ارتفاعاً بنسبة 111% مقارنة مع عجز تشرين الأول 2019 البالغ 134 مليار دولار، وزيادة بنسبة 61% مقارنة مع الرقم القياسي السابق لتشرين الأول البالغ 176 مليار دولار في 2009، خلال الأزمة المالية والركود.
كذلك يأتي هذا العجز عقب عجز قياسي لعام كامل بلغ 3.132 تريليون دولار للسنة المالية 2020، التي انتهت في 30 أيلول، ما يزيد بأكثر من 3 أمثال العجز في السنة السابقة بسبب إنفاق الدعم المرتبط بتفشي وباء "كوفيد-19".
ويقول مسؤولون بالخزانة إن العجز في 2020 كبحه جزئياً انخفاض الإنفاق وإيرادات قوية في الأشهر الأولى من السنة المالية، قبل أن يؤدي الوباء لإغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد في آذار.
وقال نائب أول لرئيس اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة، مارك غولدوين، إن العجز المالي في العام الجاري قد يصل إلى ما بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار إذا لم يمرر الكونغرس المزيد من مشروعات قوانين الإنفاق المرتبطة بفيروس "كورونا".
وقبل وباء "كوفيد-19"، كانت الولايات المتحدة تمضي على مسار تسجيل عجز بمقدار تريليون دولار في السنة المالية 2021 بسبب تخفيضات ضريبية دعمها الجمهوريون في 2017 أدت إلى تراجع الإيرادات.
المصدر: سكاي نيوز
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