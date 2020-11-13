إقتصاد

هكذا أثّر لقاح كورونا على أسعار الذهب.. هل تفكر بالشراء أم البيع؟

Lebanon 24
13-11-2020 | 13:00
A-
A+
Doc-P-765723-637408639464710920.jpg
Doc-P-765723-637408639464710920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف حيال التبعات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد حالات الإصابة بكورنا، لكن المعدن يتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية منذ أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1879.11 دولار للأونصة، وفي الأسبوع انخفض الذهب 3.7 بالمئة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 1877.10 دولار للأونصة.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى "إي دي آند إف كابيتال ماركتس": "هناك قدر من التحول المحدود في الحالة النفسية للسوق"، مضيفا أن الناس يدركون أن توزيع اللقاح بشكل كبير سيستغرق وقتا، بينما هناك حاجة لإشاعة حالة فورية من الارتياح.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بأكثر من 100 بالمئة في 13 ولاية أمريكية على مدى الأسبوعين الفائتين، بينما تجاوز عدد الحالات عالميا 52.45 مليون إصابة، مما يدعم الحاجة لمزيد من التحفيز المالي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:00 | 2020-11-14
06:20 | 2020-11-14
06:00 | 2020-11-14
17:00 | 2020-11-13
15:00 | 2020-11-13
13:06 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website