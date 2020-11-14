إقتصاد

القضاء الياباني ينظر بدعوى تطالب غصن بـ 95 مليون دولار!

Lebanon 24
14-11-2020 | 09:30
A-
A+
Doc-P-765989-637409428582191865.JPG
Doc-P-765989-637409428582191865.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

المشاكل القانونية التي يواجهها كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، تفاقمت أمس الجمعة، مع بدء محاكمة مدنية في يوكوهاما باليابان نظر دعوى قدمتها الشركة لمطالبته بدفع نحو 95 مليون دولار كتعويض عن الضرر.

 

وأوردت الشركة في بيان أن "الخطوات القانونية التي بدأت تشكل جزءا من سياسة نيسان بتحميل غصن مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبها".

 

وظل غصن، الذي كان يدير أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، في فرنسا منذ فراره من اليابان في كانون الثاني  قبل مثوله للمحاكمة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

 

وقال غصن في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي بالمرة ينطوي على نوايا خبيثة من قبل جزء من القيادة العليا لنيسان وعمليات الاعتقال غير المنطقية والاتهامات الموجهة من ممثلي الادعاء".

 

وتجرى المحاكمة المدنية جنبا إلى جنب مع أخرى جنائية في إحدى محاكم طوكيو للمسؤول التنفيذي السابق في نيسان، غريغ كيلي، المتهم مع غصن بإخفاء أرباحه الحقيقية.

 

وفي أواخر 2019، استطاع غصن أن يهرب من اليابان عبر طريقة هوليودية، بينما كان في "سراح مشروط" بسبب التهم التي وجهت إليه.

 

وقال غصن إنه هرب من اليابان، لأن النظام القضائي في البلد الآسيوي لم يتعامل معه بإنصاف، نافيا أن يكون قد تورط في المنسوب إليه.

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2020-11-14
12:00 | 2020-11-14
09:37 | 2020-11-14
07:00 | 2020-11-14
06:20 | 2020-11-14
06:00 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website