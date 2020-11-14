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إقتصاد
خبير اقتصادي: هذه العملات التي تقي خطر التضخم بدل الدولار
Lebanon 24
14-11-2020
|
18:00
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قال المدير التنفيذي لـ"مجموعة كلوبينكو" دميتري إيفانوف، إن شراء العملات الأكثر استقرارا والأقل تقلبا، مثل الفرنك السويسري واليورو والين الياباني واليوان الصيني، يقي من خطر التضخم.
كما نصح إيفانوف بجعل المدخرات موزعة على عملات مختلفة.
وقال إن هذا ما تفعله جميع البنوك المركزية في العالم، التي تحتفظ بالأموال بالعملة الوطنية، وبالدولار واليورو وعملات أخرى، وكذلك بالذهب والفضة.
المصدر: روسيا اليوم
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