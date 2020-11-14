إقتصاد

اكبر ​المصارف​ الإسبانية ينوي إلغاء 4 آلاف وظيفة

Lebanon 24
14-11-2020 | 22:00
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كشف "Banco Santander" اكبر المصارف الإسبانية  خلال اجتماع مع النقابات أنه ينوي إلغاء أربعة آلاف وظيفة في إسبانيا.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن "حوالى ألف وظيفة أخرى سيعاد هيكلتها داخليا" مشددا على أن إلغاء الوظائف عائد بشكل أساسي إلى الارتفاع في الخدمات عبر الانترنت وهو تحول "سرَعته جائحة" كوفيد-19.

وأضاف المصدر نفسه أن "استخدام القنوات الرقمية ارتفع بحوالى 50 % في العام 2020" ويتوقع المصرف أن تتراجع "العمليات في الفروع بالنصف في السنتين المقبلتين".

وكان "بانكو سانتاندير" أعلن عام 2019 نيته خفض النفقات بحوالى 1,2 مليار يورو في السنوات المقبلة. وكان ينوي بالتزامن تخصيص أكثر من 20 مليار يورو على أربع سنوات لعملية "التحول الرقمية والتكنولوجيا".

وتمثل أربعة آلاف وظيفة حوالى 13 % من إجمالي عدد موظفي المصرف في إسبانيا.

وسبق للمصرف في العام 2019 أن صرف 3200 موظف في إطار عملية إعادة هيكلة مرتبطة بشراء مصرف "بانكو بوبولار" في 2017.
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