السوق السوداء تفتتح صباح اليوم الأحد على ارتفاع بسعر صرف الدولار

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاع بسعر صرف الدولار مسجلا 7680 - 7750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعد أن كانت التسعيرة السابقة 7650 - 7720 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".