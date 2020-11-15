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إقتصاد
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم الأحد على ارتفاع بسعر صرف الدولار
Lebanon 24
15-11-2020
|
10:22
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افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأحد على ارتفاع بسعر صرف الدولار مسجلا 7680 - 7750 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعد أن كانت التسعيرة السابقة 7650 - 7720 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
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الدولار
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السوق السوداء
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