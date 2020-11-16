خياران لا ثالث لهما.. سعر صفيحة البنزين الى 80 ألف ليرة وربطة الخبز الى 6 آلاف؟

كشف الخبير المالي ايلي يشوعي أن المصارف لن تتجاوب مع تعميم المصرف المركزي حول رفع سقف الموجودات ومهلة آخر شباط على الرغم من أنها قادرة في ظلّ غياب برامج الدعم الدولية، ولكن يشوعي لم يستبعد الاتجاه نحو خيار الدمج لإعادة الثقة بالمصارف معتبراً ألا خوف على أموال المودعين .

أما عن موضوع رفع الدعم من عدمه أشار يشوعي في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" الى أننا أمام خيارين إما الاستمرار بالدعم واستنزاف ما تبقى من احتياط سيطال الاحتياط الالزامي، أو رفعه الذي سيؤدي الى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية أكبر من قدرة المواطن على تحملها فعلى سبيل المثال سيبلغ سعر صفيحة البنزين بين سبعين وثمانين ألف ليرة، وسعر ربطة الخبز بين خمسة وستة آلاف ليرة.

وأكّد أن البديل هو الحلّ السياسي الذي ما يزال معقداً، ومن أهم عناصره هو استعادة الثقة الدولية المرتبطة بالاستقرار السياسي لنتمكن من استعادة أموال اللبنانيين، مشيراً الى أن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية موجودة، إذا وجدت النيّة