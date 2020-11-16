إقتصاد

خياران لا ثالث لهما.. سعر صفيحة البنزين الى 80 ألف ليرة وربطة الخبز الى 6 آلاف؟

Lebanon 24
16-11-2020 | 09:39
A-
A+
Doc-P-766499-637411166493184112.jpg
Doc-P-766499-637411166493184112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الخبير المالي ايلي يشوعي أن المصارف لن تتجاوب مع تعميم المصرف المركزي حول رفع سقف الموجودات ومهلة آخر شباط على الرغم من أنها قادرة في ظلّ غياب برامج الدعم الدولية، ولكن يشوعي لم يستبعد الاتجاه نحو خيار الدمج لإعادة الثقة بالمصارف معتبراً ألا خوف على أموال المودعين .
 
أما عن موضوع رفع الدعم من عدمه أشار يشوعي في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" الى أننا أمام خيارين إما الاستمرار بالدعم واستنزاف ما تبقى من احتياط سيطال الاحتياط الالزامي، أو رفعه الذي سيؤدي الى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية أكبر من قدرة المواطن على تحملها فعلى سبيل المثال سيبلغ سعر صفيحة البنزين بين سبعين وثمانين ألف ليرة، وسعر ربطة الخبز بين خمسة وستة آلاف ليرة.
 
وأكّد أن البديل هو الحلّ السياسي الذي ما يزال معقداً، ومن أهم عناصره هو استعادة الثقة الدولية المرتبطة بالاستقرار السياسي لنتمكن من استعادة أموال اللبنانيين، مشيراً الى أن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية موجودة، إذا وجدت النيّة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2020-11-16
11:23 | 2020-11-16
11:00 | 2020-11-16
08:56 | 2020-11-16
08:19 | 2020-11-16
06:46 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website