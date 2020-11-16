إقتصاد

أبوظبي تجيز للأجانب الحصول على رخصة "المهن الحرة"

Lebanon 24
16-11-2020 | 11:00
A-
A+
Doc-P-766508-637411185041583353.jpg
Doc-P-766508-637411185041583353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجازت أبوظبي، الأحد، الحصول على رخصة "المهن الحرة" الجديدة للسماح للأجانب بممارسة 48 نوعا من الأنشطة التجارية في الإمارة.

وأوضحت أن هذه الخطوة إنما هي محاولة لتوفير قدر أكبر من المرونة في سوق العمل وتعزيز الشركات الخاصة في قطاع الخدمات.
ويغطي ترخيص المهن الحرة قطاعات مثل الاستشارات في أجهزة وبرامج الكمبيوتر والعقارات والاستشارات القانونية والعلاقات العامة والفنون الجميلة والسياحة.
وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن الترخيص سيمكن غير المواطنين من "ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكانت دبي، المركز التجاري للبلاد، أعلنت الشهر الماضي عن برنامج جديد يمكن المهنيين العاملين عن بعد في الخارج وعائلاتهم من العيش في المدينة مع الاستمرار في خدمة أصحاب العمل في الخارج.
واتخذت الإمارات أيضا خطوات لاعتماد سياسة أكثر مرونة لإصدار تأشيرات الدخول، إذ تقدم إقامات أطول لأنواع معينة من المستثمرين والطلاب والمهنيين.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2020-11-16
11:23 | 2020-11-16
09:39 | 2020-11-16
08:56 | 2020-11-16
08:19 | 2020-11-16
06:46 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website