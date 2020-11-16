تسيير رحلات يومية من الامارات إلى اسرائيل في هذا الموعد

تبدأ الاتحاد للطيران في أبوظبي رحلات يومية إلى تل أبيب في الربع الأول من العام القادم في ظل تعزيز العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في آب عام 2020.

وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة، إن أول رحلة يومية تنطلق في 28 آذار وستوفر "رحلة مباشرة بين الإمارات وإسرائيل لمسافري الأعمال والترفيه".

ونشرت الشركة مقطع فيديو لترويج السياحة إلى تل أبيب على "تويتر"، حيث تتحدث مضيفة الطيران عن غنى المنطقة بتاريخها واشتهارها بمأكولاتها الطيبة.

وسيتم تحديد أوقات المغادرة إلى تل أبيب في 26 تشرين الثاني، بينها أوقات لتوصيل الركاب عبر أبوظبي إلى وجهات تشمل الصين والهند وتايلاند وأستراليا.

ولا تسمح أبو ظبي لغير المقيمين بدخول الإمارة عبر مطارها، ومن غير المعلوم بعد متى سيتم رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

من جانب آخر، ستطلق فلاي دبي المملوكة للدولة رحلات مباشرة إلى تل أبيب هذا الشهر، في حين قالت شركة تشغيل مطار دبي إن شركات "El Alal.TA" و"Israir" و"Arkia" الإسرائيلية ستبدأ رحلات من تل أبيب إلى دبي في كانون الأول.