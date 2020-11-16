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إقتصاد
في دقائق.. لقاح "موديرنا" يهز أسواق النفط والذهب والمال
Lebanon 24
16-11-2020
|
15:30
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بعد دقائق من إعلان شركة "موديرنا"، الاثنين، عن تطوير لقاح ناجح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ظهرت تداعيات الخبر الاقتصادية سريعا على أسعار النفط والذهب والأسواق.
وعلى الفور، قفزت أسعار النفط 3 بالمئة، فيما فقد الذهب 20 دولارا للأونصة، وارتفع مؤشر "داو جونز" الأميركي فوق مستويات 30 ألف نقطة.
وأعلنت الشركة الأميركية أن لقاحها التجريبي ضد "كوفيد 19" أظهر فعاليته بنسبة 94.5 بالمئة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"موديرنا" ستيفان بانسيل: "أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد 19، بما في ذلك المرض الشديد".
المصدر: سكاي نيوز
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