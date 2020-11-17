إقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الثلاثاء

Lebanon 24
17-11-2020 | 08:13
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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 17/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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دولار

لبنان

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