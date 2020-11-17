22
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الثلاثاء
Lebanon 24
17-11-2020
|
08:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 17/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
مواضيع ذات صلة
بري عن ترميم مجلس النواب بعد انفجار 4 آب: "الشركات بدها تفوتر بالدولار ونحنا ما رح نقبل" وانا مصرّ ان تقدم عروض التخمين والصيانة والترميم بالليرة اللبنانية
Lebanon 24
بري عن ترميم مجلس النواب بعد انفجار 4 آب: "الشركات بدها تفوتر بالدولار ونحنا ما رح نقبل" وانا مصرّ ان تقدم عروض التخمين والصيانة والترميم بالليرة اللبنانية
17/11/2020 17:43:29
17/11/2020 17:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة اللبنانية ترتقي إلى مصاف الدولار وتدخل السوق السوداء بسعر صرف ثانٍ
Lebanon 24
الليرة اللبنانية ترتقي إلى مصاف الدولار وتدخل السوق السوداء بسعر صرف ثانٍ
17/11/2020 17:43:29
17/11/2020 17:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الاثنين
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الاثنين
17/11/2020 17:43:29
17/11/2020 17:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الطلّاب اللبنانيون في الخارج مهددون بالفصل من جامعاتهم... الدولار الطالبي السبب
Lebanon 24
الطلّاب اللبنانيون في الخارج مهددون بالفصل من جامعاتهم... الدولار الطالبي السبب
17/11/2020 17:43:29
17/11/2020 17:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
لبنان
الليرة
تابع
الأكثر قراءة
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
09:00 | 2020-11-17
17/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 8 آلاف.. كيف افتتحت اليوم السوق السوداء؟
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 8 آلاف.. كيف افتتحت اليوم السوق السوداء؟
09:05 | 2020-11-17
17/11/2020 09:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف الناشط مكرم رباح في مطار بيروت ومصادرة جواز سفره
Lebanon 24
توقيف الناشط مكرم رباح في مطار بيروت ومصادرة جواز سفره
20:26 | 2020-11-16
16/11/2020 08:26:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء سري بين عون والحريري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لقاء سري بين عون والحريري.. إليكم التفاصيل
20:49 | 2020-11-16
16/11/2020 08:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "تركيب أفلام".. مكرم رباح يكشف تفاصيل ما حصل معه بمطار بيروت
Lebanon 24
مخاوف من "تركيب أفلام".. مكرم رباح يكشف تفاصيل ما حصل معه بمطار بيروت
21:07 | 2020-11-16
16/11/2020 09:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:00 | 2020-11-17
بفضل طفرة إنتاج الغاز.. مصر تعزز مكانتها على خريطة الطاقة
14:00 | 2020-11-17
بسبب لقاحات كورونا وتخفيض أوبك.. أسعار النفط ترتفع
12:00 | 2020-11-17
توقعات بتسجيل رقم قياسي جديد لإنتاج الذهب في روسيا بحلول نهاية 2020
10:30 | 2020-11-17
تعثر تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار
09:30 | 2020-11-17
ديون "الأسواق الناشئة" تقفز لمستويات قياسية
09:05 | 2020-11-17
الدولار على عتبة الـ 8 آلاف.. كيف افتتحت اليوم السوق السوداء؟
فيديو
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
15:00 | 2020-11-17
17/11/2020 17:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
09:00 | 2020-11-17
17/11/2020 17:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى أحمد أبو هشيمة يتحدث عن ياسمين صبري: لايقة عليا (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى أحمد أبو هشيمة يتحدث عن ياسمين صبري: لايقة عليا (فيديو)
21:00 | 2020-11-16
17/11/2020 17:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact