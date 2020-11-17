إقتصاد

بسبب لقاحات كورونا وتخفيض أوبك.. أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
17-11-2020 | 14:00
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شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا اليوم الثلاثاء اعتمادا على أن أوبك وحلفائها ستستمر بتخفيض الإنتاج، غضافة إلى الإعلان عن وجود لقاحات لـ "كورونا".

 

وبحسب "سي إن بي سي" فقد ارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود كانون الثاني 26 سنتا، وهو ما يعادل 0.6% إلى 44.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش.

 

وعلى مستوى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فقد أضاف 18 سنتا، وهو ما يعادل 0.4% إلى 41.25 دولار للبرميل.

 

وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع، بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية.

 

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ والتي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيااجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي 30 تشرين الثاني وأول كانون الأول.

 

يذكر أن أسعار النفط ربحت ما يزيد عن 2%، يوم أعلن بايدن فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 40 دولارا للبرميل.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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