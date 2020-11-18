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إقتصاد
هل تبحث عن عمل؟ شركة تدفع لك هذا المبلغ لتنام!
Lebanon 24
18-11-2020
|
09:00
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إذا كنت ترغب في الحصول على أموال مقابل النوم، فإن شركة "الليلة الهادئة" لصناعة الأسرة والمفروشات لديها الوظيفة المثالية لك. حيث تتطلع الشركة إلى دفع 300 جنيه إسترليني أي نحو 397.79 دولاراً للموظف الذي سيقبل الوظيفة لاختبار الوسائد والمراتب، كما تمنح الشركة فرصة الاحتفاظ بجميع منتجات الاختبار.
وتبحث الشركة عن 5 أشخاص إجمالاً، حيث يتم إرسال حزمة تحاضن مخصصة لكل شخص تصل قيمتها إلى 600 جنيه إسترليني، وتعتمد الحزمة على طولك ووزنك وستتضمن مراتب ووسائد وبطانيات. وجاء في تفاصيل الإعلان، أنه إذا تم اختيارك، فمن المتوقع أن تختبر المنتجات لمدة 3 إلى 4 أسابيع قبل، ثم أن تتصل الشركة للحصول على تعليقات.
و في الوصف الوظيفي، تقول الشركة أنها تبحث عن المتحمسين للاستفادة من فرصة العمر للنوم أثناء العمل، بالطبع، الدور ينطوي على العمل في الليالي، في الصباح الباكر وبعض الأعمال السرية.
وتأتي باقي التفاصيل، أنه كجزء من عملية التقديم، ستحتاج إلى توضيح سبب وجوب أن تكون مختبرًا للنوم، ومع ذلك من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا للغاية على هذه الوظيفة.
كما أوضحت الشركة أنه يمكن لأي شخص التقديم عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، قبل موعد إغلاق باب التقديم المقرر في الأول من شهر كانون الأول.
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