إقتصاد

ارتفاع بالمحروقات.. اليكم الأسعار الجديدة

Lebanon 24
18-11-2020 | 08:36
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استقر سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة اليوم الأربعاء، أما المازوت فارتفع 300 ليرة والغاز 300 ليرة. 
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بنزين

مازوت

محروقات

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