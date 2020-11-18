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إقتصاد
ارتفاع بالمحروقات.. اليكم الأسعار الجديدة
Lebanon 24
18-11-2020
|
08:36
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استقر سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 100 ليرة اليوم الأربعاء، أما المازوت فارتفع 300 ليرة والغاز 300 ليرة.
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