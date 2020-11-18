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إقتصاد
جموح "بتكوين" مستمّر.. تجاوز 17 ألف دولار لأول مرة منذ 3 سنوات
Lebanon 24
18-11-2020
|
11:00
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تجاوزت العملة الرقمية الأشهر "بتكوين"، أمس الثلاثاء، مستوى 17 ألف دولار - وهو مستوى لم تخترقه منذ ما يقرب من 3 سنوات - لتستمر في مسيرة جامحة تذكر بارتفاعها الوحشي في عام 2017.
ارتفع سعر "بتكوين" بما يزيد على 4% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل نحو 17030 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 كانون الثاني عام 2018، قبل أن تتراجع قليلا بعد ذلك، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".
ارتفعت العملة بنسبة 137% منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك موجة التحفيز الحكومي المرتبطة بالجائحة والاهتمام من المستثمرين المشهورين بول تودر جونز وستانلي دروكنميلر.
قال تشارلز هايتر، الرئيس التنفيذي لمزود بيانات سوق العملات الرقمية "كريبتو كومبير" في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي":
لقد تم إغلاق الفجوة بين عالم التشفير والمؤسسات المالية التقليدية بشكل كبير.
والنتيجة هي أن اللاعبين الحاليين يرون الأوضاع جيدة للانخراط في أسواق الأصول الرقمية، وما يدفعهم لذلك هو هذا التوافق بين التطورات الناتجة عن الجائحة والسياسة النقدية والفوضى السياسية على مستوى العالم، على حد قول هايتر.
يصف عشاق العملات الرقمية، "بتكوين"، بأنها تتمتع بصفات مماثلة لأصول الملاذ الآمن مثل الذهب، والتي غالبا ما يتدفق إليها المستثمرون في أوقات الاضطراب الاقتصادي. ويزعمون أيضا أن إجراءات التحفيز المالي والنقدي المتخذة استجابة للوباء تقلل من جاذبية العملات السيادية مثل الدولار الأميركي.
المصدر: سبوتنيك
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