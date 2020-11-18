إقتصاد

"فايزر" و"موديرنا" و"جونسون".. هكذا ستكون أسعار لقاحات "كورونا"

Lebanon 24
18-11-2020 | 10:00
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ذكرت وسائل إعلام أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة "موديرنا" الأميركية سيدخل في المراحل الأولى السوق الأمريكية بشكل أساسي، وقد لا يكون في متناول الدول الفقيرة على الإطلاق.

وكتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الإدارة الأميركية خصصت تمويلا من الميزانية الفدرالية لتطوير هذا اللقاح، وتستهدف الشركة الأميركية "موديرنا" بحلول نهاية العام الجاري توريد حتى 20 مليون جرعة من اللقاح إلى السوق الأميركية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر اللقاح سيكون مرتفعا للغاية، حيث كانت "موديرنا" تستهدف في الصيف سعرا عند 37 دولارا للجرعة، وهو أغلى من لقاح "جونسون آند جونسون" بواقع 10 دولارات، وأعلى بنحو 20 دولارا من لقاح "فايزر". 

ومن المتوقع أن تقوم شركة "موديرنا" بخفض سعر اللقاح عند شراء كميات كبيرة، لكنها تبقى شركة تجارية وتهدف لتحقيق الربح، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحفية: "في ظل السعر والإدارة الأميركية سيتعين على بقية العالم الانتظار (حتى تشبع موديرنا السوق الأميركية وتتحول إلى الأسواق الأخرى)، كما أن البلدان منخفضة الدخل قد تضطر إلى البحث عن لقاحات بديلة".

ووفقا لوسائل الإعلام الأميركية فإن لقاح "موديرنا" ضد كورونا يتمتع بجوانب فعالة، فعلى سبيل المثال اللقاح مناسب للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، كما أن له آثار جانبيبة قصيرة الأمد وخفيفة. 
المصدر: روسيا اليوم
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