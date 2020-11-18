إقتصاد

للسحوبات النقدية بالدولار.. حساب Fresh Funds من بنك بيروت بمتناول الجميع

Lebanon 24
18-11-2020 | 10:00
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حساب Fresh Funds من بنك بيروت أصبح بمتناول جميع الزبائن بحيث يمكنهم سحب الأموال المحوّلة إليهم من الخارج بكافة العملات الأجنبية: دولار أميركي أو جنيه إسترليني أو يورو.
هذا الحساب يمكن فتحه إلكترونياً من دون الحاجة لزيارة الفرع من خلال تطبيق بنك بيروت الهاتفي وهو مربوط ببطاقة سحب مجانية تتيح إجراء سحوبات نقدية عبر أجهزة الصراف الآلي كما واستخدامها محلياً ودولياً لإنفاق غير محدود في نقاط البيع وعبر الإنترنت.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة فرعكم أو التواصل معنا عبر مركز خدمة الزبائن أو التطبيق الهاتفي.

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