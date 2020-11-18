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إقتصاد
الدولار سيواصل ارتفاعه الى حدّ كبير.. هذا ما توقّعه خبير مالي
Lebanon 24
18-11-2020
|
10:16
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أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن سعر صرف الدولار سيواصل ارتفاعه في السوق الموازية الى حدّ كبير خصوصا في ظل استمرار التعطيل في تشكيل الحكومة وتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقعا ذلك في القريب العاجل.
وعزا حبيقة في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أسباب التدهور المستمر في الوضع المالي الى الفساد الهائل الذي يطال المؤسسات ورغبة الفاسدين الذين ينتمون الى جهات مختلفة بطمس الحقائق.
ووصف ما يجري بالتمثيلية السياسية الفاشلة منتقدا الاتفاق مع شركة التدقيق الجنائي ودحضده من قبل الأطراف المتآمرة نفسها بذريعة قانون النقد والتسليف.
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