دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة

يتم التداول صباح اليوم الأربعاء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 7920 - 7970 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر الإقفال مساء أمس، وفق ما أفاد موقع "يا صور".