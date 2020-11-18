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إقتصاد
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
18-11-2020
|
10:57
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يتم التداول صباح اليوم الأربعاء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 7920 - 7970 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو سعر الإقفال مساء أمس، وفق ما أفاد موقع "يا صور".
المصدر: ياصور
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