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إقتصاد
أولى محطات الطاقة النووية السلمية في الإمارات تبلغ 80% من قدرتها!
Lebanon 24
18-11-2020
|
15:00
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أعلنت شركة نواة للطاقة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن وصول مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 80% في المئة من قدرته الإنتاجية للطاقة.
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإنّ وصول طاقة مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى مستوى 80% يعدّ خطوة هامة ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي والتي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي، وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة، وخلال هذه العملية يتم مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة.
وبحسب "وام"، فإن عملية اختبار الطاقة التصاعدي تتمّ تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي أجرت أكثر من 280 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
ويعمل فريق التشغيل في شركة نواة للطاقة بالمحطة الأولى لاستكمال عملية اختبار الطاقة التصاعدي ومواصلة التقدم الآمن حتى تصل نسبة إنتاج الكهرباء في المحطة لقدرتها الاستيعابية الكاملة بنسبة 100في المائة، خلال الأشهر المقبلة، وبعد تحقيق ذلك سيتم الإغلاق التدريجي للمحطة وصولاً لتوقف عملية إنتاج الكهرباء بشكل كامل ومن ثم بدء عملية الاختبار الختامي.
وخلال عملية التوقف التام لإنتاج الكهرباء والاختبار الختامي والتي تستمر لعدة أشهر سيتم مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى بدقة وسيتم تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة والمقررة للتأكد من التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن والجودة قبل بدء مرحلة التشغيل التجاري للمحطة.
وتعتبر محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.
ومن خلال دورها كمشغل للمفاعلات النووية، تلتزم شركة نواة للطاقة بضمان تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
المصدر: سكاي نيوز
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